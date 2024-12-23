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Ермилов Никанор Сергеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Ермилов Никанор Сергеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2675-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.04.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
12.04.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 125
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 муж
Урожд. - Волков Василий Васильев
Отец - Волков Василий Васильев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Волкова Анна Дмитриева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Ермилов Никанор Сергеев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Мария Васильева, крестьянская девица
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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