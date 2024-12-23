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Чекмарева Ирина Никифорова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Чекмарева Ирина Никифорова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2674-р
Роль персоны
Мать
Дата события
10.04.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
11.04.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 125
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 муж
Урожд. - Чекмарев Иоанн Васильев
Отец - Чекмарев Василий Гавриилов, запасной рядовой (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Чекмарева Ирина Никифорова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Александра Гавриилова, крестьянская жена (д. Блазново, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Чекмарев Иван Родионов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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