Григорьев Григорий Миронов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьев Григорий Миронов

Григорьев Григорий Миронов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Григорьев Григорий Миронов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2672-р
Роль персоны
Отец
Дата события
09.04.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
можайский мещанин
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата крещения
10.04.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 125
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 муж
Урожд. - Григорьев Александр Григорьев
Отец - Григорьев Григорий Миронов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Мать - Григорьева Татиана Васильева (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Григорьев Василий Григорьев, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Юдина Мария Константинова, верейская мещанская жена (г. Верея, Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.