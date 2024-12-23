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Фантеров Иван Николаев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Фантеров Иван Николаев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2665-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.04.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
02.04.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 124
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 муж
Урожд. - Фантеров Георгий Иванов
Отец - Фантеров Иван Николаев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Фантерова Анастасия Стефанова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Петр Васильев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Чекмарева Анна Алексеева, жена запасного рядового (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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