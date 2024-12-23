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Шибалин Гавриил Семенов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Шибалин Гавриил Семенов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2664-р
Роль персоны
Отец
Дата события
31.03.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
01.04.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 123
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Мария Гавриилова
Отец - Шибалин Гавриил Семенов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Шибалина Анна Феодорова (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Луковникова Варвара Васильева, крестьянская жена (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Георгий и Мария близнецы
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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