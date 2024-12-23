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Померанцев Петр Феодоров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Померанцев Петр Феодоров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2663-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
31.03.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
приходской псаломщик
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата крещения
01.04.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 123
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 муж
Урожд. - Шибалин Георгий Гавриилов
Отец - Шибалин Гавриил Семенов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Шибалина Анна Феодорова (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Луковникова Александра Никитина, крестьянская жена (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Померанцев Петр Феодоров, приходской псаломщик (г. Можайск, Московская губ.)
Комментарий наборщика
Георгий и Мария близнецы
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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