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Абрамов Александр Фаддеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Абрамов Александр Фаддеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2661-р
Роль персоны
Отец
Дата события
29.03.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
запасной рядовой
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
29.03.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 123
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 муж
Урожд. - Абрамов Иоанн Александров
Отец - Абрамов Александр Фаддеев, запасной рядовой (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Абрамова Ксения Иванова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Елизавета Иванова, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Стефан Михайлов, воспитанник Московского Воспитательного Дома
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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