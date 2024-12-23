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Пичугина Анастасия Андреева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пичугина Анастасия Андреева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2658-р
Роль персоны
Мать
Дата события
25.03.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
26.03.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 122
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 муж
Урожд. - Пичугин Гавриил Антонов
Отец - Пичугин Антон Михайлов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Пичугина Анастасия Андреева (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Адрианов Гавриил Иванов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Савухина Александра Николаева, крестьянская девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Примечание: 23.03.54 выс. Копия
Примечание / Дополнительно
23.03.54 выс. Копия
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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