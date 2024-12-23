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Бурлаков Василий Николаев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Бурлаков Василий Николаев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2657-р
Роль персоны
Отец
Дата события
22.03.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
23.03.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 122
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Бурлаков Гавриил Васильев
Отец - Бурлаков Василий Николаев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Бурлакова Мария Феодорова (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Бурлаков Стефан Васильев, крестьянский сын (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Наталия Акимова, крестьянская девица (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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