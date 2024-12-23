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Пушков Дмитрий Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пушков Дмитрий Васильев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2656-р
Роль персоны
Отец
Дата события
21.03.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
21.03.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 122
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 муж
Урожд. - Пушков Димитрий Дмитриев
Отец - Пушков Дмитрий Васильев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Пушкова Мария Дементьева ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Померанцев Петр Феодоров, приходской псаломщик (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Пушкова Агрипина Феодорова, крестьянская жена ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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