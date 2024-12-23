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Русакова Вера Васильева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Русакова Вера Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2654-р
Роль персоны
Мать
Дата события
15.03.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
16.03.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 121
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 жен
Урожд. - Мария Акимова
Отец - Русаков Аким Васильев, из крестьян запасной младший фельдшер (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Русакова Вера Васильева (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Наталия Васильева, крестьянская девица (д. Ивановское, Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Русаков Козма Васильев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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