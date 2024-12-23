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Петраков Николай Семенов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Петраков Николай Семенов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2652-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.03.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
08.03.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 121
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 муж
Урожд. - Пугачев Николай Семенов
Отец - Пугачев Семен Михайлов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Пугачева Евдокия Васильева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Петраков Николай Семенов, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Суханова Ирина Иванова, крестьянская жена (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Алексей и Николай близнецы
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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