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Пугачева Евдокия Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пугачева Евдокия Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2647-р
Роль персоны
Мать
Дата события
08.02.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
10.02.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 120
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 муж
Урожд. - Пугачев Феодор
Мать - Пугачева Евдокия Иванова, крестьянская девица (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Андрей Григорьев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Пугачева Евдокия Михайлова, крестьянская жена (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Примечание: незаконнорожденный
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденный
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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