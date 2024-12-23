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Надежда Егорова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Надежда Егорова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2646-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.02.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
05.02.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 120
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Суханов Феодор Николаев
Отец - Суханов Николай Константинов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Суханова Екатерина Егорова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Адрианов Гавриил Иванов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Надежда Егорова, крестьянская девица (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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