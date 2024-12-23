Балюрин Алексей Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалюрин Алексей Михайлов

Балюрин Алексей Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Балюрин Алексей Михайлов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2645-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.02.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
04.02.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 120
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Ветров Феодор Иванов
Отец - Ветров Иван Стефанов, крестьянин (с. Пушкино, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
Мать - Ветрова Ольга Михайлова (с. Пушкино, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
Воспр. - Балюрин Алексей Михайлов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Савухина Александра Николаева, крестьянская девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.