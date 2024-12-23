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Серов Алексей Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Серов Алексей Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2643-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.01.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
23.01.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 119
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 муж
Урожд. - Богомолов Григорий Макариев
Отец - Богомолов Макарий Гавриилов, из крестьян запасной рядовой (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Богомолова Васса Иванова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Богомолова Дария Иванова, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Серов Алексей Иванов, крестьянский сын (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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