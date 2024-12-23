Наумов Иоаким Гавриилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаумов Иоаким Гавриилов

Наумов Иоаким Гавриилов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Наумов Иоаким Гавриилов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2641-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.01.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
09.01.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 119
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 муж
Урожд. - Наумов Филипп Егоров
Отец - Наумов Егор Гаврилов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Наумова Александра Стефанова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Наталия Никитина, крестьянская девица (д. Ратчино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Наумов Иоаким Гавриилов, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.