Ледакова Мария Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛедакова Мария Емельянова

Ледакова Мария Емельянова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Ледакова Мария Емельянова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2636-р
Роль персоны
Мать
Дата события
30.12.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
01.01.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 118
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Татиана Павлова
Отец - Ледаков Павел Петров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Ледакова Мария Емельянова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Александр Никитин, крестьянин (д. Блазново, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Евдокия Алексеева, крестьянская жена (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.