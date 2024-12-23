Котелина Анна Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотелина Анна Стефанова

Котелина Анна Стефанова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Котелина Анна Стефанова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2635-р
Роль персоны
Мать
Дата события
26.12.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
27.12.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 127
Полная запись МК
Счёт родившихся: 61 муж
Урожд. - Котелин Василий Иванов
Отец - Котелин Иван Алексеев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Котелина Анна Стефанова (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Котелина Ирина Александрова, крестьянская жена (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Молодкин Осип Александров, крестьянский сын (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.