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Кукуркин Василий Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Кукуркин Василий Иванов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2634-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
25.12.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
26.12.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 127
Полная запись МК
Счёт родившихся: 60 муж
Урожд. - Кукуркин Василий Иванов
Отец - Кукуркин Иван Иванов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Кукуркина Анастасия Тимофеева (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Кукуркин Гавриил Михайлов, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Кукуркина Анна Михайлова, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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