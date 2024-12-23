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Комлев Василий Матвеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Комлев Василий Матвеев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2633-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
22.12.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
23.12.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 127
Полная запись МК
Счёт родившихся: 59 муж
Урожд. - Комлев Василий Матвеев
Отец - Комлев Матвей Стефанов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Комлева Татиана Петрова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Королев Иван Петров, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Чупаева Татьяна Семенова, крестьянская вдова (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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