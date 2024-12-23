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Иосиф Вольф Иозеф

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Иосиф Вольф Иозеф
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2630-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
1845
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
австрийский подданный
Дата крещения
18.12.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 126
Полная запись МК
Счёт родившихся: 66 жен
Урожд. - Мария Вольф
Упомянутый в записи - муж присоединённой, Иосиф Вольф Иозеф, австрийский подданный
Примечание: присоединение: жена Австрийского подданного Иосифа Вольф Иозефа, урожденная Прохаска, состоявшая в Римско католическом вероисповедании, 50 лет от рождения, вследствие изъявленного ею решительного намерения присоединиться к православной церкви, с наречением ея имени Мария в память Св. Равноапостольной Марии Магдалины, празднуемой пр. церковию 22 июля
Примечание / Дополнительно
присоединение: жена Австрийского подданного Иосифа Вольф Иозефа, урожденная Прохаска, состоявшая в Римско католическом вероисповедании, 50 лет от рождения, вследствие изъявленного ею решительного намерения присоединиться к православной церкви, с наречением ея имени Мария в память Св. Равноапостольной Марии Магдалины, празднуемой пр. церковию 22 июля
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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