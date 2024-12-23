Мария Вольф
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Мария Вольф
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 2630-р
- Роль персоны
- Присоединенный
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Дата крещения
- 18.12.1895
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 126
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 66 жен
Урожд. - Мария Вольф
Упомянутый в записи - муж присоединённой, Иосиф Вольф Иозеф, австрийский подданный
Примечание: присоединение: жена Австрийского подданного Иосифа Вольф Иозефа, урожденная Прохаска, состоявшая в Римско католическом вероисповедании, 50 лет от рождения, вследствие изъявленного ею решительного намерения присоединиться к православной церкви, с наречением ея имени Мария в память Св. Равноапостольной Марии Магдалины, празднуемой пр. церковию 22 июля
- Примечание / Дополнительно
- присоединение: жена Австрийского подданного Иосифа Вольф Иозефа, урожденная Прохаска, состоявшая в Римско католическом вероисповедании, 50 лет от рождения, вследствие изъявленного ею решительного намерения присоединиться к православной церкви, с наречением ея имени Мария в память Св. Равноапостольной Марии Магдалины, празднуемой пр. церковию 22 июля
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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