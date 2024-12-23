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Анастасия Дмитриева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Анастасия Дмитриева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2627-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
12.12.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
13.12.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 125
Полная запись МК
Счёт родившихся: 65 жен
Урожд. - Анастасия Дмитриева
Отец - Никитин Дмитрий Герасимов, из крестьян запасной рядовой (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Никитина Дария Егорова (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Блохин Дмитрий Алексеев, из крестьян запасной рядовой (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Новоселова Мария Егорова, крестьянская девица (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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