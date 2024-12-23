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Захарова Анна Феодорова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Захарова Анна Феодорова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2623-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.11.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
18.11.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 124
Полная запись МК
Счёт родившихся: 54 муж
Урожд. - Кратов Георгий Феодоров
Отец - Кратов Феодор Иванов, запасной рядовой (д. Долгинино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Кратова Екатерина Михайлова (д. Долгинино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Захарова Анна Феодорова, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Лопаев Алексей Григорьев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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