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Наумов Михаил Егоров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Наумов Михаил Егоров
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2622-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
14.11.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
15.11.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 124
Полная запись МК
Счёт родившихся: 53 муж
Урожд. - Наумов Михаил Егоров
Отец - Наумов Егор Гавриилов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Наумова Александра Стефанова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - ?? Александра Козмина, крестьянская девица (д. Ратчино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Наумов Аким Гавриилов, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
фамилия воспреемника2 неразборчиво
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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