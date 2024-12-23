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Померанцев Михаил Петров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Померанцев Михаил Петров
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2615-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
27.10.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата крещения
30.10.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 122
Полная запись МК
Счёт родившихся: 50 муж
Урожд. - Померанцев Михаил Петров
Отец - Померанцев Петр Феодоров, Слободо-Ильинской церкви города Можайск псаломщик (г. Можайск, Московская губ.)
Мать - Померанцева Анастасия Петрова (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Богомолов Иоанн Николаев, приходской священник (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Воздвиженская Елена Петрова, дочь дьякона девица (с. Новощапово, Давыдковская вол., Клинский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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