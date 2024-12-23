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Шеленин Дмитрий Андреев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Шеленин Дмитрий Андреев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2611-р
Роль персоны
Отец
Дата события
15.10.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
16.10.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 121
Полная запись МК
Счёт родившихся: 57 жен
Урожд. - Анна Дмитриева
Отец - Шеленин Дмитрий Андреев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Шеленина Параскева Иванова (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Шеленин Константи Андреев, крестьянский сын (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Шеленина Ольга Николаева, крестьянская жена (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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