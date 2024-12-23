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Петр Степанов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Петр Степанов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2606-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.09.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
воспитанник Московского Воспитательного Дома
Дата крещения
29.09.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 120
Полная запись МК
Счёт родившихся: 52 жен
Урожд. - Пелагея Алексеева
Отец - Балюрин Алексей Михайлов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Балюрина Праскева Васильева ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Давыдова Ирина Александрова, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Петр Степанов, воспитанник Московского Воспитательного Дома
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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