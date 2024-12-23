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Надежда Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Надежда Иванова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2601-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
13.09.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
14.09.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 119
Полная запись МК
Счёт родившихся: 48 жен
Урожд. - Надежда Иванова
Отец - Крупенин Иван Алексеев, из крестьян рядовой ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Крупенина Мария Алексеева ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Иван Николаев, воспитанник Московского Воспитательного Дома
Воспр. - Токарнова Елена Феодотова, крестьянская жена ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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