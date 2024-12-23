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Данилин Иван Александров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Данилин Иван Александров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2600-р
Роль персоны
Отец
Дата события
11.09.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
12.09.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 119
Полная запись МК
Счёт родившихся: 47 жен
Урожд. - Вера Иванова
Отец - Данилин Иван Александров, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Данилина Анастасия Михайлова (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Корякин Василий Феодоров (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Пугачева Анастасия Семенова, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
статус воспреемника1 не указан
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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