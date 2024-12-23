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Фаддева Параскева Нестерова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Фаддева Параскева Нестерова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2594-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.08.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Ратчино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
10.08.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 117
Полная запись МК
Счёт родившихся: 44 муж
Урожд. - Леханов Максим Семенов
Отец - Леханов Семен Абрамов, из крестьян запасной рядовой (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Леханова Варвара Алексеева (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Леханов Кирилл Ильин, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Фаддева Параскева Нестерова, крестьянская жена (д. Ратчино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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