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Ларина Анна Ильина

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Ларина Анна Ильина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2592-р
Роль персоны
Мать
Дата события
07.08.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
08.08.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 117
Полная запись МК
Счёт родившихся: 42 муж
Урожд. - Ларин Андрей Стефанов
Отец - Ларин Стефан Павлов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Ларина Анна Ильина (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Воронов Иван Алексеев, крестьянин (д. Косьмово, Бородинская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Ларина Татиана Степанова, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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