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Бурлаков Аким Николаев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Бурлаков Аким Николаев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2590-р
Роль персоны
Отец
Дата события
04.08.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
из крестьян отставной рядовой
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
05.08.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 117
Полная запись МК
Счёт родившихся: 40 муж
Урожд. - Бурлаков Андрей Акимов
Отец - Бурлаков Аким Николаев, из крестьян отставной рядовой (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Бурлакова Елена Стефанова (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Бурлакова Наталия Акимова, крестьянская девица (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Николай Акимов, крестьянский сын (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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