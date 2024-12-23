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Селиверстов Василий Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Селиверстов Василий Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2588-р
Роль персоны
Отец
Дата события
27.07.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
28.07.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 116
Полная запись МК
Счёт родившихся: 38 муж
Урожд. - Селиверстов Иоанн Васильев
Отец - Селиверстов Василий Иванов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Селиверстова Анна Иванова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Колганов Андрей Семенов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Толкунова Марфа Иванова, крестьянская жена (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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