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Ларина Ксения Стефанова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Ларина Ксения Стефанова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2584-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.07.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
25.07.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 115
Полная запись МК
Счёт родившихся: 36 муж
Урожд. - Ларин Василий Прохоров
Отец - Ларин Прохор Стефанов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Ларина Елена Иванова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Ларина Ксения Стефанова, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Юрьев Алексей Козмин, крестьянский сын (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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