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Рожков Егор Сергеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Рожков Егор Сергеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2583-р
Роль персоны
Отец
Дата события
23.07.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
24.07.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 115
Полная запись МК
Счёт родившихся: 35 муж
Урожд. - Рожков Николай Егоров
Отец - Рожков Егор Сергеев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Рожкова Ирина Иванова (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Матрона Иванова, крестьянская жена (д. Облянищево, Шелковская вол., Верейский у., Московская губ.)
Воспр. - Рожков Иван Иванов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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