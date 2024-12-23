Мария Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Никитина

Мария Никитина

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Мария Никитина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2575-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.07.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
06.07.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 114
Полная запись МК
Счёт родившихся: 38 жен
Урожд. - Анна Иванова
Отец - Сальников Иван Дмитриев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Сальникова Анна Дмитриева (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Мария Никитина, крестьянская вдова (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Сальников Никита Иванов, крестьянский сын (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Анна и Анна близнецы
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.