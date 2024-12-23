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Луковников Иван Дмитриев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Луковников Иван Дмитриев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2574-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.07.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
05.07.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 113
Полная запись МК
Счёт родившихся: 37 жен
Урожд. - Анна Дмитриева
Отец - Луковников Дмитрий Алексеев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Луковникова Александра Никитина (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Луковников Иван Дмитриев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Сальникова Мария Никитина, крестьянская вдова (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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