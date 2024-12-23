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Марфа Павлова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Марфа Павлова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2571-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
25.06.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
26.06.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 113
Полная запись МК
Счёт родившихся: 36 жен
Урожд. - Марфа Павлова
Отец - Ледаков Павел Петров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Ледакова Мария Емельянова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Афонасьева Мария Игнатьева, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Иван Николаев, питомец Московского Воспитательного Дома
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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