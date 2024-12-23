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Мурашова Евдокия Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Мурашова Евдокия Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2570-р
Роль персоны
Мать
Дата события
21.06.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
вдова Титулярного советника
Дата крещения
22.06.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 113
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 муж
Урожд. - Мурашов Иоанн
Мать - Мурашова Евдокия Иванова, вдова Титулярного советника
Воспр. - Рожкова Наталия Константинова, можайская мещанская девица (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Юдин Иван Иванов, мещанин (г. Верея, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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