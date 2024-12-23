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Русакова Анастасия Савельева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Русакова Анастасия Савельева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2569-р
Роль персоны
Мать
Дата события
17.06.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
18.06.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 112
Полная запись МК
Счёт родившихся: 35 жен
Урожд. - Агрипина Васильева
Отец - Русаков Василий Васильев, из крестьян запасной рядовой (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Русакова Анастасия Савельева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Буров Иван Аристархов, крестьянин (сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Русакова Анна Матвеева, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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