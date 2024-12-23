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Феодосия Николаева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Феодосия Николаева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2562-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
21.05.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
22.05.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 111
Полная запись МК
Счёт родившихся: 31 жен
Урожд. - Феодосия Николаева
Отец - Кондратов Николай Дамианов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Кондратова Евдокия Алексеева (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Арсентий Иванов, крестьянин (д. Збышки, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Кондратова Матрона Иванова, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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