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Елена Васильева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Елена Васильева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2558-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
10.05.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
11.05.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 110
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 жен
Урожд. - Елена Васильева
Отец - Шитов Василий Петров, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Шитова Агрипина Иванова (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Разуваева Матрена Васильева, крестьянская девица (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Феодор Иванов, крестьянин (д. Горошково, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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