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Мурашова Александра Петрова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Мурашова Александра Петрова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2557-р
Роль персоны
Мать
Дата события
07.05.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
г. Руза, Московская губ.
Дата крещения
08.05.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 110
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 жен
Урожд. - Елена Васильева
Отец - Мурашов Василий Арсениев, рузский мещанин (г. Руза, Московская губ.)
Мать - Мурашова Александра Петрова (г. Руза, Московская губ.)
Воспр. - Мурашева Екатерина Алексеева, рузская мещанская девица (г. Руза, Московская губ.)
Воспр. - Тютин Василий Семенов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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