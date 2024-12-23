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Лаврентий Тимофеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Лаврентий Тимофеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2553-р
Роль персоны
Отец
Дата события
02.05.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
03.05.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 109
Полная запись МК
Счёт родившихся: 23 муж
Урожд. - Николай Лаврентьев
Отец - Лаврентий Тимофеев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Анна Егорова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Анастасия Назарова, крестьянская девица (сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Иван Андреев, крестьянский сын (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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