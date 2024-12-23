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Мартинов Матвей Антонов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Мартинов Матвей Антонов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2549-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.04.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
из крестьян рядовой
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
17.04.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 108
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 жен
Урожд. - Александра Филиппова
Отец - Мартинов Филипп Антонов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Мартинова Ксения Михайлова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Мартинов Матвей Антонов, из крестьян рядовой (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Матрона Антонова, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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