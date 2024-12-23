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Чураков Семен Николаев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Чураков Семен Николаев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2548-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.04.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
13.04.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 108
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 муж
Урожд. - Чураков Иоанн Васильев
Отец - Чураков Василий Николаев, из крестьян запасной рядовой (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Чуракова Елена Михайлова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Елизавета Никитина, московская мещанская девица (г. Москва, )
Воспр. - Чураков Семен Николаев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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