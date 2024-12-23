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Георгий Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Георгий Иванов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2545-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
04.04.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
05.04.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 107
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 муж
Урожд. - Георгий Иванов
Отец - Иван Фаддеев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Татиана Михайлова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Александра Михайлова, крестьянская девица (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Поляков Михаил Иванов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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