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Шеленина Матрона Трофимова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Шеленина Матрона Трофимова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2543-р
Роль персоны
Мать
Дата события
03.04.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
04.04.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 107
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 жен
Урожд. - Александра Иванова
Отец - Шеленин Иван Андреев, из крестьян запасной рядовой (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Шеленина Матрона Трофимова (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Анастасия Гавриилова, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Андреев Иван Трофимов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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